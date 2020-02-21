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Факти / Україна

Не п’ятизірковий готель, але нормальні умови – Коваль про обсервацію

У медичному центрі у Нових Санжарах, де проходять обсервацію евакуйовані з Уханя громадяни, не умови п’ятизіркового готелю, проте вони нормальні.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль під час засідання Верховної Ради.

За його словами, громадян забезпечили гарячим харчуванням та одноразовим посудом, який утилізують після використання.

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Також медичний центр забезпечений окремою системою каналізації і водопостачання, оброблення стічних вод здійснюють так само, як під час підсиленого режиму в лікарнях.

– Зараз відбувається комунікація з Червоним Хрестом щодо забезпечення, зокрема, психологами, тому що перебувати здоровим людям в ізоляції протягом 14 днів досить складно, – сказав Коваль.

Нагадаємо, 20 лютого у Харкові приземлився літак з евакуйованими з Уханя громадянами. Після цього їх заселили у медичний центр в Нових Санжарах, де вони проходитимуть обсервацію протягом 14 днів.

Українці вже публікують відео номерів медичного центру у Нових Санжарах.

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