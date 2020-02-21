Не зберігайте чеки пос-терміналів і Z-звіти – Дубілет

Бізнесменам, які мають торгові точки, варто відмовитися від зберігання у журналах чеків пос-терміналів та Z-звітів з касового апарату.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

– По-перше, чеки пос-терміналів. Ми опитали багато бухгалтерів і продавців та виявили, що ці чеки у себе зберігають практично всі торгові точки. Вважається, що вони можуть знадобитися під час податкових перевірок, – розповів міністр.

Проте в НБУ, Мінфіні та податковій службі заявили, що зберігати такі чеки не потрібно.

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Також бізнес може позбутися і Z-звітів, які зберігають у Книзі обліку розрахункових операцій.

Проте їх потрібно зберігати тільки коли зламався касовий апарат, але ви хочете все одно провести операцію, що трапляється дуже рідко.

Дубілет закликав бізнесменів не зберігати зазначені папірці та скасувати реєстрацію КОРО, якщо це можливо.

До слова, Дмитро Дубілет розповів, що основні державні органи підключили до сервісу check.gov.ua, завдяки чому там не знадобляться паперові квитанції.

Джерело: Dubilet