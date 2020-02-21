В Україні 20 лютого відзначали шості роковини розстрілів на Майдані і вшановували пам’ять Небесної Сотні. Стрічки соціальних мереж у цей день майоріли спогадами учасників Революції Гідності і словами вдячності всім загиблим, які віддали своє життя за майбутнє країни.

Але ще однією резонансною подією стала евакуація українців з китайського міста Ухань.

Факти ICTV зібрали новини, які протягом тижня активно обговорювали представники рейтингу топ-100 блогерів зі своїми читачами.

День Героїв Небесної Сотні

20 лютого 2014 року стало найкривавішим днем Революції Гідності. Від куль беркутівців на Майдані загинули 48 мітингувальників.

Згадуючи про цей день, журналіст-розслідувач Михайло Ткач лаконічно написав, що подвиг героїв залишиться з нами назавжди.

Блогер Марина-Данилюк Ярмолаєва пригадала, як кожен намагався допомогти і приносив на Майдан все, що міг – від речей до хірургічних матеріалів.

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Евакуація українців і протести в Нових Санжарах

20 лютого до Харкова прибув літак з евакуйованими з Китаю українцями та іноземцями на борту. Їх розмістили на двотижневу обсервацію у санаторії в Нових Санжарах. Однак місцеві жителі були категорично проти такого рішення. Вони влаштували протести, палили шини і встановлювали барикади.

У мережі, здебільшого, усі критикували дії жителів Нових Санжарів, а от журналіст Денис Казанський поглянув на ситуацію з іншого боку. Він звернув увагу на те, що людьми у цей момент рухала паніка, якій вони піддавалися протягом тижня, поки готувалася евакуація.

На думку журналіста, ситуації можна було уникнути, якби українців забрали з Уханя 11 лютого, як це планувалося спочатку.

А от журналіст Денис Бігус до протестів підійшов з гумором і вирішив висловити свою думку у віршованій формі, порівнявши протести з інквізицією у Середньовіччі.

Як світові ЗМІ відреагували на протести в Нових Санжарах – можна прочитати в нашому матеріалі.