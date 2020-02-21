Оселедці у брудному розсолі: як вибирати рибу в магазині, аби не отруїтися

Перевірка рибного відділу одного зі столичних супермаркетів показала, що маркування з термінами придатності – не завжди показник якості та безпечності продуктів.

Оселедець у чорному і брудному розсолі, металевий цінник на рибині. Можна тільки уявити, скільки тут бактерій та іржі, адже соляний розчин викликає корозію металу.

Сама риба на вигляд теж не першої свіжості, хоча з датою все добре – просто порушено правила зберігання.

У таких умовах навіть свіжа риба може стати отрутою.

Читайте: Голандський сир українського виробництва: як виготовляють та ціна

Якщо риба викликає у вас сумніви, можна попросити документ, який підтверджує її якість, проте краще взагалі не купувати.

Звертайте увагу на зябра – якщо вони не рожеві, втратили колір, цій рибі вже більше тижня.

Тому у рибному відділі завжди треба бути дуже обережними. Інакше серйозного отруєння не уникнути.

Раніше ми розповідали, як вибирати продукти у магазині.