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Факти / Україна / Суспільство

Оселедці у брудному розсолі: як вибирати рибу в магазині, аби не отруїтися

Перевірка рибного відділу одного зі столичних супермаркетів показала, що маркування з термінами придатності – не завжди показник якості та безпечності продуктів.

Оселедець у чорному і брудному розсолі, металевий цінник на рибині. Можна тільки уявити, скільки тут бактерій та іржі, адже соляний розчин викликає корозію металу.

Сама риба на вигляд теж не першої свіжості, хоча з датою все добре – просто порушено правила зберігання.

У таких умовах навіть свіжа риба може стати отрутою.

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Якщо риба викликає у вас сумніви, можна попросити документ, який підтверджує її якість, проте краще взагалі не купувати.

Звертайте увагу на зябра – якщо вони не рожеві, втратили колір, цій рибі вже більше тижня.

Тому у рибному відділі завжди треба бути дуже обережними. Інакше серйозного отруєння не уникнути.

 

Раніше ми розповідали, як вибирати продукти у магазині.

Джерело: Ранок у великому місті

Фото: Dreamstime

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