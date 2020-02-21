Через зіткнення в Нових Санжарах поліція відкрила п’ять кримінальних проваджень.

Під час сесії Полтавської обласної ради керівник поліції області Іван Виговський заявив, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено п’ять кримінальних проваджень за такими статтями:

293 (групове порушення громадського порядку);

(групове порушення громадського порядку); 294 (масові заворушення);

(масові заворушення); 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії);

(порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії); 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства);

(блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства); 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

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Нагадаємо, 20 лютого в Україну з Уханя евакуювали 45 українців і 27 іноземців. Два тижні вони будуть перебувати на обсервації в Нових Санжарах.

Однак жителі міста були проти розміщення евакуйованих в санаторії і влаштували протести.

В результаті протестів у Нових Санжарах за медичною допомогою звернулися дев’ять поліцейських і один цивільний.