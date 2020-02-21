Радуцький очолив робочу групу з реформування охорони здоров’я – указ

Створено тимчасову робочу группу з питань реформування системи охорони здоров’я, яка має перевірити перебіг медичної реформи. Президент Володимир Зеленський 21 лютого підписав указ №55/2020.

Згідно з документом, очолив робочу групу голова парламентського Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Також до її складу увійшли відомі лікарі Ілля Ємець, Борис Тодуров, Андрій Безносенко, Олександр Усенко та представники різних медичних закладів.

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Завдання робочої групи – до 1 березня проаналізувати перебіг медреформи, зокрема, щодо програми медичних гарантій для первинної допомоги та готовності закладів охорони здоров’я до реалізації цих же гарантій для інших видів меддопомоги.

За результатами перевірки робоча група має внести пропозиції щодо подальшого реформування медицини.

Раніше Факти ICTV писали, що зміниться після старту другого етапу медичної реформи.

Вже завершився перший етап медичної реформи – українці підписали декларації з сімейними лікарями. На кожного з них держава виділяє окрему суму. Самі ж лікарі отримують зарплату в залежності від кількості пацієнтів. З квітня стартує другий етап – в лікарні будуть надходити гроші тільки за фактично надані послуги.

Фото: Олег Федонюк