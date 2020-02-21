Сільське господарство та інфраструктура: куди варто інвестувати в Україні

Важливо розуміти, куди рухається економіка України – це допоможе успішно інвестувати у галузі, які найближчим часом отримають високий прибуток.

Про це заявив на форумі Level Up Ukraine 2020 міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

– Наприклад, через те, що змінилася структура експорту, вантажопотік був переорієнтований на південні порти України. Обсяги їхнього прибутку зросли на 40%. Таким чином ті, хто проводили інвестиції в інфраструктуру, яка вирішувала цю проблему, отримали значні позитивні результати. Тому важливо розуміти, що буде зростати і де є можливість для найкращої інвестиції, – наголосив міністр.

Урядовець зазначив, що наразі інвестиція в інфраструктуру є найбільш затребуваною, бо саме інфраструктура стримує розвиток економіки.

– У нас є галузі, які не встигають відвантажувати свою продукцію на експорт. Контракти є, а інфраструктури немає, тому пріоритет уряду – це інвестиції в порти, залізницю, дороги та аеропорти, – підкреслив Милованов.

Він принагідно згадав два успішних кейси із концесією українських портів.

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– На весні цього року запустять велике будівництво доріг – це перший пріоритет, а далі енергетика, зокрема відновлювальна. Третій пріоритет – сільське господарство. Це галузь з найбільшим ступенем мотивізації, і вона може інтегруватися у глобальні торгівельні ланцюжки, але додана вартість на гектар в Україні становить 50% від Польщі, тому тут є значний потенціал на зростання: від виробництва сировини до її переробки, – прогнозує міністр економіки.

Також він зазначив, що є галузі промисловості, які зростають – це фармакологія та хімічна галузь.

Тимофій Милованов наголосив, що зараз міністерство зробило запит до уряду з проханням виділити 56 млрд грн на наступні три роки (з 2021 до 2023 року) на фінансування розвитку промисловості та підтримки експортерів.

Як повідомлялося, в Україні буде розроблено пілотні проекти з передання у концесію аеропортів у регіонах.