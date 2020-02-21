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Факти / Україна

Скалецька керуватиме Міністерством охорони здоров’я по скайпу з Нових Санжар

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька не збирається відмовлятися від керування МОЗ доки знаходитиметься у місці обсервації евакуйованих з Уханя громадян у Нових Санжарах.

Про це міністр повідомила в ефірі програми Право на владу.

– Я буду на постійному зв’язку з міністерством. Постійно всі заступники у міністерстві працюватимуть. В мене є телефон, в мене є Skype. Ми проводитимемо наради і міністерство не залишиться без керівництва, – сказала Скалецька.

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Вона додала, що її перебування у медичному центрі у Нових Санжарах є гарантією того, що було вжито всіх заходів безпеки для захисту від нового типу коронавірусу.

Нагадаємо, евакуйованих з Китаю громадян поселили у медичний центр на обсервацію 20 лютого.

Цьому передували протести жителів Нових Санжар, які не хотіли пускати людей на обсервацію.

Наразі ситуація у Нових Санжарах спокійна, медичний центр охороняють бійці Нацгвардії.

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