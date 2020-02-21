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Факти / Україна

Стало цікаво: Арахамія про участь у Битві екстрасенсів

Глава фракції Верховної Ради Слуга народу Давид Арахамія розповів, чому вирішив стати гостем на шоу Битва екстрасенсів.

– Я не знаю, чому це викликало такий резонанс, це ж публічна інформація, відкрита. Був сюжет десь півтора або два роки тому. Що мене привабило? Цікавість. Люди зателефонували, кажуть Хочемо вас запросити в якості гостя, – поділився нардеп.

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Він додав, що раніше ніколи не дивився, але йому було цікаво перевірити, скільки людей дивляться шоу насправді. Адже Арахамії, запрошуючи, повідомили, що Битва екстрасенсів друга за популярністю передача в Україні.

– Ніхто не попереджав, прийшов і знявся там в якості гостя. А потім кілька сотень моїх друзів, які ніколи б не зізналися, що вони це дивляться, говорили, що мене бачили в Битві екстрасенсів, – розповів Арахамія.

Нагадаємо, напередодні в мережі почали поширювати фрагмент телешоу Битва екстрасенсів, в якому бере участь Давид Арахамія.

Джерело: УНН

Фото: УНІАН

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