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Факти / Україна

У китаянки, яку зняли з потяга Київ-Москва, коронавірус не підтвердився

У китаянки, яку зняли з потяга Київ-Москва, не підтвердилася підозра на зараження новим коронавірусом.

П’ять українців, які перебували разом із нею у вагоні, перебувають в обсервації у Брянській обласній інфекційній лікарні.

Після того, як стануть відомі результати їхніх лабораторних аналізів, буде ухвалено рішення щодо продовження подорожі нашими громадянами.

Поки не відомо, коли вагон, який пройшов санітарну обробку, повернуть на маршрут.

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У відчепленому вагоні перебувають ще шість громадян України, які відмовилися від госпіталізації.

Джерело: Мінінфраструктури

Фото: Dreamstime

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