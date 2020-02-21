Якщо у когось із громадян, яких евакуювали з китайського міста Ухань, виявлять ознаки захворювання, то його доправлять до інфекційної лікарні.

– Якщо ми говоримо про надання медичної допомоги в разі виникнення симптоматики, пов’язаної з коронавірусом, то для цього є інфекційні лікарні, спеціально облаштовані, їх повезуть туди, – повідомила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька під час брифінгу у Нових Санжарах.

Вона також наголосила, що на борт літака, який евакуював українців з Китаю, пустили тільки здорових громадян, які пройшли медичний огляд перед посадкою.

Читайте: Скалецька 14 днів буде в обсервації з евакуйованими у Нових Санжарах

Нагадаємо, 20 лютого через спалах коронавірусу Україна евакуювала з Китаю 45 українців і 27 іноземців.

Їх помістили у санаторій у Нових Санжарах на двотижневу обсервацію.

Раніше у Кабміні повідомили, що у разі підозри на коронавірус обсервацію евакуйованих продовжать на 14 днів.