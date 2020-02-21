Українці не бояться коронавіруса та проти протестів у Нових Санжарах – опитування

Евакуація громадян України та інших держав з Уханя (Китай) та їх обсервація на території смт Нові Санжари стала темою номер один не лише в наші країні, а й далеко за її межами.

Причиною стали протести місцевих мешканців селища, які, навіть, закидали автобуси з евакуйованими камінням.

Проте опитування продемонструвало, що більшість українців не розділяють поглядів мешканців Нових Санжар.

99,8% українців знають про коронавірус в Китаю, а майже 96% проінформовані про евакуацію з Уханя громадян України. До слова, 89% опитаних підтримують її.

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Спеціально слідкують за новинами про евакуацію лише 41% громадян, випадково натрапляють на такі новини 55%. Крім того, молоде покоління (18-24 років) менше відслідковує новин з цієї теми (34%), ніж старше (45-60 років) – (52%).

Лише 4% українців вважають, що евакуйовані з Уханя громадяни хворі.

87% опитаних зазначили, що проінформовані про проведення перевірки на симптоми коронавірусу в евакуйованих перед вильотом.

Більшість вважають, що проведена перевірка надійна – середній показник 7 з 10, крім того те, що евакуація достатньо безпечна має показник 6,7 з 10.

Українці не вбачають особисто для себе небезпеки зараження коронавірусом – середній показник 7,5.

94% опитаних знають про протести в Нових Санжарах, а 80% не підтримують їх.

89% громадян знають, що евакуйованих українців розмістять на окремій території для обсервації.

Цікаво, що 23% позитивно поставилися би до розміщення евакуйованих громадян у місцевості їх проживання, 55% – нейтрально та лише 16% – негативно. 8% вийшли б на протести проти проживання евакуйованих у їх місцевості.

Інформаційна довідка. Дослідження проведено компанією Gradus методом самозаповнення анкети у мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus репрезентує населення міст розміром більше 50 тисяч мешканців, у віці 18-60 років за віком, статтю, розміром населеного пункту та регіоном.

Період проведення поля: 12.02.2020

Розмір вибірки: 700 респондентів.

Похибка вибірки склала 3,1%.

Із детальними результатами дослідження можна ознайомитися за запитом [email protected]

Якщо ти хочеш, щоб і твоя думка була врахована, встановлюй мобільний додаток Gradus, бери участь в опитуваннях на суспільно-важливі теми.

Нагадаємо, у сутичках в Нових Санжарах постраждали дев’ять силовиків і один цивільний. Жителі були проти того, щоб евакуйованих з китайського міста Ухань громадян розміщували у санаторії міста.