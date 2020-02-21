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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Уряд розробляє законопроекти для розвитку програми Інвестиційна няня

Зараз уряд розробляє п’ять законопроектів, для розвитку програми Інвестиційна няня.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов на форумі Level Up Ukraine 2020.

– Інвестиційні няні – це два напрямки. Перше – Ukraine Invest, це структура під Кабміном. Вони виконують операційну роботу вже сьогодні.

Це стосується і українських інвесторів, і глобальних. Рівні умови для всіх інвесторів, – наголосив Милованов.

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За його словами, другий етап проекту Інвестиційних нянь – це п’ять законопроектів, які наразі розробляються.

– Один з них дозволятиме Кабміну заключати угоди і надавати конкретні рішення, які потрібні для бізнесу.

Це може бути інфраструктура, виділення землі або інші питання, які треба гарантувати, щоб інвестор міг виконувати свою роботу без зайвих перепон, – наголосив міністр.

Нагадаємо, під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі президент України Володимир Зеленський анонсував нову програму співпраці держави та великих інвесторів, які планують вкладати кошти в приватизацію в Україні.

Зеленський запевнив, що іноземні інвестори, які вкладуть $100 млн і більше у приватизацію, отримають менеджерів-нянь.

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