Президент Володимир Зеленський звернувся до українців щодо подій у Нових Санжарах Полтавської області.

– У наступні два тижні ми маємо з честю пройти іспит на зрілість. Маємо зберігати холодну голову та відкрите серце. Довіряти не гучним заголовкам та фейкам, а логічному мисленню та здоровому глузду. Пам’ятаймо, що найстрашніший вірус – це вірус ненависті, – зазначив президент.

Зеленський вважає, що люди, які причетні до заворушень навколо повернення в Україну громадян з Уханя будуть притягнуті до відповідальності.

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– Я розумію, що у певної частини місцевих жителів виникла стурбованість. Ми знаємо, що дехто свідомо та спеціально сіяв серед людей паніку, а потім підбурював до цієї дикості. Замовники та організатори цього будуть притягнуті до відповідальності, – заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 20 лютого у Нових Санжарах відбулися сутички між місцевими жителями і правоохоронцями. Жителі були проти того, щоб евакуйованих з китайського міста Ухань громадян розміщували у санаторії міста. У сутичках в Нових Санжарах постраждали дев’ять силовиків і один цивільний.