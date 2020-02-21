Вперше в Україні: у Києві пройде 10-годинний телевізійний Освітній марафон

В Україні вперше пройде безперервний десятигодинний телевізійний Освітній марафон.

Марафон відбудеться 22 лютого з 09.00 до 19.00.

30 професійних українських тренерів з емоційного інтелекту, англійської мови, успішних продажів, ораторського мистецтва, ефективних комунікацій, прикладної психології, тайм-менеджменту тощо у прямому ефірі проведуть авторські майстер-класи.

З розкладом виступів спікерів можна ознайомитись тут.

Організатори телевізійного Освітнього марафону: Освітній Хаб міста Києва КНП, Освітня агенція міста Києва КМДА, Асоціація інноваційної та цифрової освіти та КП КМ Телекомпанія Київ.

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Онлайн трансляцію можна також подивитись на сайті Освітнього хабу міста Києва та на сайтах партнерів Марафону.

– Стань учасником цієї унікальної події та дізнайся чи потрапить телевізійний Освітній марафон до Книги Рекордів!

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