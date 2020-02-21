Їхали до Києва з лекціями: в Україну не пустили трьох росіян

В Україну не пустили росіян, які їхали до Києва читати лекцію.

Російські фахівці у сфері журналістики, блогерства та соціальних комунікацій планували читати лекцію на тему Як маніпулювати людьми в ЗМІ та соцмережах.

– Чоловік прилетів рейсом з Мінська та зазначив, що прямує з діловою метою на запрошення однієї організації – проводити тренінги та заняття зі слухачами. Однак у ході прикордонного контролю встановили, що лектор співпрацює з політичними силами РФ і балотувався від партії Жириновського в Московську думу, а також є фахівцем в питаннях інформаційної та кібервійни, – зазначають прикордонники.

Прикордонники також зазначили, що цю лекцію росіянин читав в окупованому Криму в так званому в молодіжно-патріотичному таборі Донузлав-2015.

Тоді організатори – всеросійська організація Боевое братство – високо оцінили роботу тренера та нагородили його медаллю Участник шествия Бессмертный полк.

– Українські прикордонники також оцінили “заслуги” росіянина. Він повернувся зворотним рейсом зі штампом в паспорті Заборона в’їзду на 3 роки, – зазначили у Держприкордонслужбі.

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Крім того, рейсом з Мінська прилетів ще один росіянин, який теж їхав читати лекції про просування контенту у соціальних мережах. В його біографії також знайшли факт незаконного відвідування окупованого Криму.

– Вердикт – рейс на Мінськ та заборона в’їзду в Україну на 3 роки.

Окрім двох чоловіків-пропагандистів у Жулянах завернули і росіянку 1980 року народження. Вона теж прилетіла рейсом з Мінська для проведення лекцій та тренінгів.

– Кордон перетнути не змогла, адже її мета поїздки та наявні підтвердження не переконали охоронців кордону. Також було встановлено, що жінка займає посаду в забороненому в Україні інтернет-ресурсі, – додали у службі.

Раніше прикордонники не пропустили в Україну трьох російських політиків. Один із них прибув у аеропорт Бориспіль рейсом з Лондона.