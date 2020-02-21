Загроза коронавірусу: 13 українців з потягу Київ-Москва перебувають на обсервації

У вагоні поїзда Київ-Москва, з якого зняли громадянку Китаю з підозрою на зараження новим коронавірусом, перебували 13 українців.

Наші громадяни перебувають в обсервації на території Росії, але нині не відомо, де саме, розповіли у Держприкордонслужбі.

Китаянка прибула до України з Мінська 20 лютого. За словами прикордонників, жінка не скаржилася на стан здоров’я та не виглядала хворою.

Вона також була поінформована про обмеження щодо пропуску громадян Китаю суміжною стороною, але вирішила продовжити свою подорож.

Читайте: Поліція відпустила 23 затриманих під час протестів у Нових Санжарах

– Від російської сторони відомо, що громадянка КНР повертатись на територію України не буде у зв`язку з тим, що вона розміщена в одному з медзакладів, – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Як повідомлялося, 21 лютого у Брянську китаянку зняли з поїзда Київ – Москва через високу температуру.