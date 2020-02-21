Замість Мінських угод з часом розроблять новий документ – Пристайко

Війна, яка триває на Донбасі, вказує на необхідність внесення змін у Мінські угоди, які вичерпали себе.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Він зазначив, що Україна працює над новою редакцією Мінських домовленостей, хоча Росія публічно виступає проти внесення в них змін.

За словами міністра, з часом розроблять новий документ, який буде простіше виконати і досягти результатів.

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Вадим Пристайко також нагадав, що Мінські угоди мали виконати ще у 2015 році.

– Зараз 2020 і ми все ще не досягли миру. Тому вважаємо, що цей документ не просто можна, а потрібно міняти, адже деякі його пункти реалізувати неможливо, – підсумував міністр.

Єдиним частковим досягненням мінського процесу глава МЗС назвав обміни полоненими і ув’язненими між Україною і Росією.

Нагадаємо, раніше Вадим Пристайко під час виступу на Генасамблеї ООН заявив, що Росія повинна негайно виконати домовленості щодо безпеки, досягнуті лідерами нормандської четвірки на зустрічі.