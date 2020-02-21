Заява прем’єра Гончарука про необхідність інвестувати у людину – правильна

Сьогоднішня заява прем’єр-міністра Олексія Гончарука під час звіту в Верховній Раді про необхідність перш за все інвестувати у людський капітал, говорить про те, що держава тепер більше орієнтується не на цифри у ВВП, а на рівень життя людей. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив політичний експерт Петро Охотін.

– Розбираємо виступ Гончарука. Дуже правильно сказав, що Україні потрібні інвестиції не просто в економіку, але і в людей. Нарешті є меседж про те, що мірилом ефективності є людина та її добробут, а не середня цифра у вигляді ВВП, – вважає експерт.

Він також вважає, що анбандлінг Нафтогазу теж позитивне рішення, адже воно надає можливість залучати більше іноземних інвестицій в цю сферу, а також є фактором укріплення безпеки української енергетичної галузі.

– Така реорганізація дала можливість більшої гнучкості в системі управління ГТС. Наприклад, дає можливість залучити іноземні компанії (до 49%) в управлінні оператором ГТС. Залучення іноземного бізнесу в структуру власності – це крок, який прямо впливає на безпеку. У Сингапурі свого часу навмисно створювалися гарні умови для ТНК, щоб вони відкривали свої головні офіси там та стримували загарбницькі апетити Індонезії, – підкреслив Охотін.

За його словами, імплементація програми дешевих кредитів для бізнесу під 5-7-9% також має позитивний вплив, адже простимулює розвиток малого та середнього бізнесу в Україні.

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– В ідеалі – цей відсоток має зменшуватися. Проте після великої кредитної паузи це добре. Узагалі по ФОПах уряду потрібно більше стимулюючих факторів – наразі люди, які не просять грошей у держави, можуть стати одним із драйверів економіки, – відзначив політолог.

Крім цього, експерт позитивно оцінює впровадження ідеї держави у смартфоні, яка представлена вже зараз робочим додатком Дія, а також рішення уряду щодо боротьби із незаконними АЗС.

– Спрощення отримання документів – це великий крок вперед. У той же час, групі Федорова та Дубілета необхідно врахувати загрози, про які нещодавно говорив експерт Роман Хіміч, посилаючись на досвід Росії. Зокрема, необхідно передбачити додаткові ступені захисту під час реєстрації людини та при договорах щодо набуття власності. Також боротьба з нелегальними заправками. Так, дійсно це впадає в очі, – написав політолог.

Однак від також зазначив, що частково погоджується з намірами Кабміну щодо проведення великої приватизації збиткових держпідприємств, адже є ризик втратити активи, які потенційно можуть бути прибутковими.

Державні підприємства – це ще та клоака корупційних схем. Головне – з купеллю не викинути дитину та не втратити підприємства, які можуть приносити доходи в бюджет. Public goods і business KPIs – це усе-таки дві різні речі. Хочеться більше чути як в уряді розуміють саме ті, що публічні блага, – підкреслив політолог.

Він також додав, що ствердження Олексія Гончарука про викорінення топ-корупції у владі відповідає дійсності, а сам прем’єр не має відношення до корупційних справ.

– Дійсно, Гончарука важко звинуватити у самозбагаченні та кришуванні. Єдині скандали, які з ним пов’язані – медійні. По деяких напрямках потрібно почекати далі. Усе таки п’ять місяців, з яких три пройшло в рамках бюджету попередньої влади – ще зарано для висновків, – підсумував Петро Охотін.

Нагадаємо, раніше ми писали, що під час звіту про результати роботи уряду прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що основним пріоритетом усіх міністерств є людина.