20 лютого багато іноземних ЗМІ писали про евакуацію українців та іноземних громадян з Уханя. Особливу увагу приділили протестам в Нових Санжарах, де намагалися не пропустити людей на обсервацію в медичний заклад.

Українці кидають камені в евакуйованих з Китаю – з таким заголовком з’явився матеріал на Associated Press.

У ньому описували ситуацію в Нових Санжарах і розповідали про те, наскільки “жорстокими” були сутички з правоохоронцями.

На BBC написали, що протестувальники атакували автобуси, в яких знаходилися евакуйовані громадяни.

Особливу увагу приділили тому, що в евакуйованих людей немає ознак захворювання новим типом коронавірусу.

Також видання детально описало події, які відбувалися в Нових Санжарах.

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В Focus хаотичну поведінка громадян пов’язують зі страхом.

Журналісти вважають, що жителі Нових Санжар боялися поширення коронавірусу Covid-19, хоча в евакуйованих громадян не спостерігалися симптоми захворювання.

В South China Morning Post звернули увагу на реакцію міністра охорони здоров’я України Зоряни Скалецької, яка пообіцяла залишатися в обсервації разом з евакуйованими громадянами.

Крім того, видання повідомило про прибуття прем’єр-міністра Олексія Гончарука та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на місце події.

Нагадаємо, протести в Нових Санжарах почалися через повідомлення про можливе заселення у медичний центр селища евакуйованих з Уханя громадян.

Незадовго до приземлення літака у Харкові цю інформацію підтвердили в офіційних відомствах, після чого протести лише посилилися.

24 людини були заарештовані у результаті зіткнень з поліцією. Наразі ситуація у Нових Санжарах спокійна, медичний центр цілодобово охороняє Нацгвардія.