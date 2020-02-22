Міжнародний день підтримки жертв злочинів почали відзначати після публікації Хартії жертв злочинів в Англії 22 лютого 1990 року.

Саме з того часу почали звертати більше уваги на проблеми, пов’язані із підтримкою жертв злочинів та їх реабілітацією.

Наразі у світі діють близько 200 різноманітних програм, які направлені на допомогу потерпілим від злочинів. Факти ICTV розповідають про статистику злочинів в Україні, і яких заходів вживають в нашій країні для підтримки жертв.

Статистика злочинів

Згідно зі статистикою ООН, яку оприлюднив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, кожна третя жінка у світі ставала жертвою насильства. У середньому за день від проявів насилля у сім’ї гинуть приблизно 137 жінок.

В Україні про насильство в сім’ї у 2018 році до поліції повідомили близько 115 тис. разів.

Згідно зі звітом уряду, за 2019 рік в Україні зафіксували приблизно 142,5 тис. випадків тяжких та особливо тяжких злочинів.

Часто жертвами злочинів стають і діти. Лише з початку 2020 року в Україні зареєстрували 259 кримінальних проваджень за фактом насильства над дітьми, яке призвело до їх смерті.

Для жертв злочинів вони не проходять безслідно. Вони можуть психічно і фізично травмувати людину, а також призвести до інших негативних довготривалих проблем.

Так, у журналі Journal of American Heart Association опублікували дослідження, яке свідчить про те, що у жінок, які пережили домашнє насильство, на 44% збільшується ризик смерті.

Як змінилася статистика за рік

Протягом 2019 року в Україні спостерігалося зниження кількості тяжких та особливо тяжких злочинів. У порівнянні з 2018 роком, їх стало на 17% менше.

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Зокрема знизилася кількість злочинів, пов’язаних з викраденням транспортних засобів (на 17%), проти власності та проти безпеки руху та експлуатації транспорту (15%).

Крім того, минулого року правоохоронці 7,3 млн разів виїжджали за місцями скоєння злочинів.

Що роблять в Україні для підтримки жертв злочинів

Звичайно, жертвам злочину допомагають на місцях співробітники правоохоронних органів, психологи та лікарі.

Наразі у Києві діє міський телефон довіри та протидії насильства 15-00. Зазначена гаряча лінія також доступна за телефоном 044-272-15-00.

Також у тестовому режимі у 2020 році почала працювати гаряча лінія з попередження домашнього насильства. До неї можна зателефонувати за номером 1547.

Заступниця голови КМДА Марина Хонда заявляла, що у 2020 році київська влада планує відкрити так звану кризову кімнату, в якій жертви насильства зможуть знаходитися до 10 днів.

– Це кімната на випадок, коли поліція задокументувала факт насильства, але жертві потрібен час, щоб знайти всі документи та зорієнтуватися, що робити далі, – розповіла Хонда.

Крім того, у такій кімнаті надаватимуть психологічну та медичну допомогу постраждалим.

Нагадаємо, що у випадку виникнення злочинів громадянам необхідно звертатися до поліції за телефоном 102.