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Факти / Україна

Суд Болгарії дозволив екстрадицію підозрюваного у справі Гандзюк

Бургаський окружний суд Болгарії дозволив екстрадицію в Україну Олексія Левіна і дав розпорядження на його передавання компетентним органам своєї країни.

Левін є фігурантом справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк. Він і його адвокат намагалися затримати екстрадицію.

Вони заявляли про нібито погані умови тримання під вартою в Україні і про “таємну в’язницю, в яку його помістять у випадку екстрадиції”.

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Левін також заявляв про те, що готовий співпрацювати з українськими слідчими з Болгарії та пройти тест на детекторі брехні.

Доводи захисту були відхилені судом як необґрунтовані.

У Левіна є можливість подати апеляцію протягом 10 днів з моменту оголошення рішення суду. Її розгляд триватиме не більше семи днів.

Нагадаємо, 24 січня заступник генерального прокурора Віктор Трепак передав правоохоронним органам документи, що необхідні для екстрадиції Олексія Левіна в Україну.

Джерело: МОСТ

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