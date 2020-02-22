Суд Болгарії дозволив екстрадицію підозрюваного у справі Гандзюк

Бургаський окружний суд Болгарії дозволив екстрадицію в Україну Олексія Левіна і дав розпорядження на його передавання компетентним органам своєї країни.
Левін є фігурантом справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк. Він і його адвокат намагалися затримати екстрадицію.
Вони заявляли про нібито погані умови тримання під вартою в Україні і про “таємну в’язницю, в яку його помістять у випадку екстрадиції”.
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Левін також заявляв про те, що готовий співпрацювати з українськими слідчими з Болгарії та пройти тест на детекторі брехні.
Доводи захисту були відхилені судом як необґрунтовані.
У Левіна є можливість подати апеляцію протягом 10 днів з моменту оголошення рішення суду. Її розгляд триватиме не більше семи днів.
Нагадаємо, 24 січня заступник генерального прокурора Віктор Трепак передав правоохоронним органам документи, що необхідні для екстрадиції Олексія Левіна в Україну.
Джерело: МОСТ