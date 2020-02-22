Україна знову може відправити в Ухань літак для евакуації українців, які знаходяться в епіцентрі спалаху нового типу коронавірусу.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, це буде можливим у тому випадку, якщо Україна отримає достатню кількість відповідних заявок.

Він додав, що відстежуватимуть шахраїв, які, можливо, збиратимуть “допомогу” для Нових Санжар.

Читайте: У Південній Кореї різко зросла кількість заражених коронавірусом через релігійну секту

– Зараз ми разом з поліцією починаємо відстежувати ресурси, які, можливо, з метою ввести в оману, збиратимуть матеріальну допомогу, закликаючи передавати її до Нових Санжар. Якщо ми виявимо факти шахрайських дій, це буде кримінальна справа та переслідування. Україна показала не найкращий приклад як треба відноситись до своїх співгромадян. Нам потрібна повага і підтримка, – сказав Геращенко.

Наразі відомо, що усі громадяни, які знаходяться на обсервації у Нових Санжарах здорові.

Нагадаємо, 20 лютого в Україну прибули евакуйовані з Уханя громадяни. Інформація про проходження обсервації в медичному центрі у Нових Санжарах викликала хвилю протестів серед місцевого населення, які швидко закінчилися.

Аби запевнити людей у безпечності обсервації разом з евакуйованими громадянами перебуває міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

Умови перебування Скалецької у медичному центрі не відрізняються від тих, в яких живуть інші громадяни в обсервації.