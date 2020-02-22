Українців з поїзда Київ-Москва додатково перевірять на коронавірус

Пасажирів з України з поїзда Київ-Москва, з якого зняли жінку з підозрою на коронавірус, додатково перевірять на можливе зараження інфекцією.

Про це під час брифінгу заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, відомо про всіх українців, які їхали в одному вагоні з жінкою з Китаю з підозрою на зараження інфекцією. Співробітники прикордонної служби також фіксуватимуть повернення тих людей, які контактували з китаянкою.

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– Якщо ці громадяни повертатимуться в Україну, то ми просимо повідомляти про це на кордоні, що ви саме з цього вагону, щоб ми також додатково обстежили наших співгромадян, – сказав Геращенко.

Нагадаємо, громадянку Китаю зняли з поїзда Київ-Москва в російському Брянську. У неї зафіксували високу температуру тіла.

Всіх пасажирів вагону, в якому вона перебувала, помістили на обсервацію в Брянську обласну інфекційну лікарню.

Пізніше стало відомо, що у китаянки не підтвердилася підозра на зараження коронавірусом.