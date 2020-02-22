Заворушення в Нових Санжарах: відкриті кримінальні провадження за п’ятьма статтями

Щодо заворушень у Нових Санжарах, які пройшли 20 лютого, були відкриті кримінальні провадження за п’ятьма статтями Кримінального кодексу.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на брифінгу.

– Зараз співробітники Національної поліції готуються пред’явити підозри та адміністративні протоколи 24 особам, які були затримані в день масових заворушень. Це будуть як і адміністративні протоколи, так і деякі особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Зокрема, ті, хто кидали бруківку в голови поліцейським, ті, хто кидали каміння в автобуси, і ті, хто займалися розпалюванням міжнаціональної ворожнечі, – заявив він.

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За його словами, всі затримані в ході акції є жителями Полтавської області.

Всього порушено п’ять кримінальних статей – це перекриття транспортних магістралей, масові незаконні акції, погрози і напади на співробітників поліції і розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Геращенко уточнив, що провадження за фактами публічних закликів до ненависті до іноземних громадян, які також були евакуйовані з Китаю в Україну.

Нагадаємо, 20 лютого в Харкові приземлився літак з евакуйованими з Ухані, після чого вони пройшли медичний огляд, і були вивезені в медичний центр в селищі Нові Санжари.

Місцеві жителі блокували дорогу і влаштовували сутички з поліцією. За порушення затримано 24 людей. Наразі правоохоронці перейшли на посилений режим патрулювання у Нових Санжарах.

Фото: МВС