Двох російських пропагандистів не впустили в Україну

В аеропорту Київ прикордонники виявили серед пасажирів рейсу Мінськ-Київ російського письменника з Санкт-Петербурга та журналісту з Москви.

Письменник 1986 року народження прилетів до Києва читати лекції про копірайтинг та пошук натхнення, проте він неодноразово незаконно їздив до Криму після його захоплення РФ.

Цим же рейсом, на запрошення тієї ж організації в Київ прилетіла москвичка 1983 року народження, яка у своєму профілі в соцмережах часто викладає фото із заходів, організованих російськими силовиками, із забороненою в Україні атрибутикою та зброєю.

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Тому обом російським пропагандистам не вдалося потрапити на лекції в Київ.

Більш того, їм заборонено в’їзд в Україну на три роки.

Вранці 23 лютого зворотнім рейсом вони відлетіли у Мінськ.

Нагадаємо, напередодні вихідних у Жулянах прикордонники не впустили трьох російських пропагандистів, які хотіли навчати українців мистецтву масових комунікацій.