За попередню добу режим припинення вогню з боку російських окупаційних військ було порушено 11 разів.

Бойовики атакували українські позиції із великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Також було відкрито вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів (калібру 120 мм та 82 мм).

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Двічі від обстрілів постраждали українські позиції неподалік Мар’їнки та Кримського. Також велись обстріли у районі населених пунктів Новомихайлівка, Старогнатівка, Красногорівка, Лебединське, Водяне, Гнутове та Новолуганське.

– У суботу, 22 лютого, один український солдат отримав поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Станом на 23 лютого нових випадків відкриття вогню з боку найманців РФ не виявлено.

Зі сторони українських військових втрат немає, – повідомили у штабі ООС.