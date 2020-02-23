Скаржитися нема на що: евакуйована українка про обсервацію в Нових Санжарах

Українка Олександра Волкова, яку евакуювали з китайського міста Ухань розповіла про процес евакуації та свою реакцію на все, що відбувалося.

– Сумнівну славу, я звичайно заробила. Якби у нас була можливість, то ми б виїхали самі, але, на жаль, у нас відібрали шанс зробити це самостійно, тому ми звернулися до посольства і до країни, – пояснила дівчина.

Вона розповіла, що евакуація планувалася дуже довго і це викликало у неї страх.

– Ми всіма силами намагалися привернути до себе увагу. Нині ми майже вдома, хоча б на своїй землі. Скаржитися нам нема на що. Смачно годують, Wi-Fi є, а що ще потрібно для щастя,- риторично написала дівчина.

Читайте: Душ б’ється струмом, двері без замка. Українці показали умови в Нових Санжарах

Олександра зазначила, що люди передають їм зворушливі подарунки, однак багато, хто називає її лицеміркою, через начебто двоякість її позиції.

– Розсудливі люди зрозуміють різницю і не будуть звинувачувати мене в лицемірстві. Це все було для громадського резонансу, щоб нам швидше допомогли. Не потрібно звинувачувати людей в тому, що вони хочуть жити, – наголосила евакуйована українка.

Вона зазначила, що відео, яке виставляла раніше не мало на меті образити когось чи принизити.

Нагадаємо, 20 лютого в Україну прибули евакуйовані з Уханя громадяни. Інформація про проходження обсервації в медичному центрі у Нових Санжарах викликала хвилю протестів серед місцевого населення, які швидко закінчилися.

Аби запевнити людей у безпечності обсервації разом з евакуйованими громадянами перебуває міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

Умови перебування Скалецької у медичному центрі не відрізняються від тих, в яких живуть інші громадяни в обсервації.

Джерело: Олександра Волкова