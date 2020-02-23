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Факти / Україна

У Нових Санжарах у іноземки загострилася гастроентерологічна хвороба

У евакуйованої з Уханя іноземки, яка перебуває в обсервації в Нових Санжарах, ввечері 22 лютого з’явився різкий біль у животі.

На місце викликали екстрену допомогу з фахівцями, які провели обстеження та діагностику.

– Лікарі прибули з пересувним апаратом для проведення ультразвукової діагностики та зі спеціальними контейнерами для забору проб. Полтавські медики спрацювали оперативно. Зайшли, здійснили медичний огляд та вийшли із приміщення обсерватора із дотриманням всіх протиепідемічних норм, – розповів заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, у жінки загострення хронічної гастроентерологічної хвороби – для неї склали план лікування, дієтичне меню та залишили на спостереження в обсервації.

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Наразі евакуйована почувається добре.

В МОЗ наголошують, що жодних ознак гострих респіраторних захворювань немає.

Нагадаємо, 20 лютого в Україну прибули евакуйовані з Уханя громадяни. Інформація про проходження обсервації в медичному центрі у Нових Санжарах викликала хвилю протестів серед місцевого населення, які швидко закінчилися.

Джерело: МОЗ

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