У Зеленського відповіли Путіну на міф про братні народи

У Володимира Зеленського розкритикували позицію російського президента Володимира Путіна щодо відносин РФ та України, зокрема, чергову заяву про те, що українці і росіяни нібито завжди були братніми народами, яку він виклав днями в інтерв’ю росЗМІ.

В Офісі президента також відповіли на геополітичні амбіції Путіна – що Росія та Україна мають спільний потенціал бути “глобальним конкурентом для Європи”.

– Російсько-українські відносини не повинні визначатися геополітичними амбіціями окремих лідерів. Ці взаємини базуються на взаємодії людей, які живуть, працюють, творять і борються за мир по обидва боки кордону, – заявили в Офісі президента України виданню Washington Examiner.

У Зеленського також вважають необґрунтованими заяви Путіна щодо церковного питання:

– В Україні церква і держава розділені. Недавнє об’єднання Православної церкви України було рішенням виключно народу, відповідно до правил церкви і Томосу.

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Нагадаємо, 21 лютого в інтерв’ю російським ЗМІ президент РФ Володимир Путін розповів про стосунки з Україною і вкотре заявив про те, що українці і росіяни – “братні народи”.

Він також згадав церковне питання, наголосивши, що Українська православна церква Московського патріархату нібито завжди була повністю самостійною.

Джерело: Washington Examiner