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Факти / Україна

Аномально тепла зима в Україні: причину знайшли в Арктиці

Метеорологи Weather Underground і Weather Tiger LLC спостерігають незвично стійку область низького тиску в Арктиці, що призвело до аномальної теплої зими в Україні, а також в Європі та США.

Внаслідок утворення “бар’єра” холодне повітря циркулює на найпівнічнішій території, але не переміщається на південь.

Через “замкнені” в одному місці вітри температура повітря в США виявилася на три градуси вищою за середню норму.

Читайте: Без зими і з посухами. Чим загрожує Україні глобальне потепління

Аналогічна ситуація складається в Україні, де за лютий 2020 року синоптики зафіксували вже шість температурних рекордів.

До слова, раніше метеорологи заявили, чому в Україні зникне зима.

Джерело: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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