Аномально тепла зима в Україні: причину знайшли в Арктиці

Метеорологи Weather Underground і Weather Tiger LLC спостерігають незвично стійку область низького тиску в Арктиці, що призвело до аномальної теплої зими в Україні, а також в Європі та США.
Внаслідок утворення “бар’єра” холодне повітря циркулює на найпівнічнішій території, але не переміщається на південь.
Через “замкнені” в одному місці вітри температура повітря в США виявилася на три градуси вищою за середню норму.
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Аналогічна ситуація складається в Україні, де за лютий 2020 року синоптики зафіксували вже шість температурних рекордів.
До слова, раніше метеорологи заявили, чому в Україні зникне зима.
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