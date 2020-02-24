Апеляційний суд підтвердив поновлення Насірова на посаді глави ДФС

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби.

Про це йдеться в рішення суду від 17 лютого.

Згідно з документом, суд залишив без задоволення апеляційну скаргу Кабінету міністрів України, ДФС та екс-народного депутата Андрія Журжія на рішення Окружного адмінсуду Києва від 11 грудня 2018 року, яким було скасовано урядове розпорядження про звільнення Насирова з посади голови ДФС.

– Постанова суду набуває законної сили з дати її ухвалення і може бути оскаржена шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до Верховного суду протягом 30 днів з дня складання повного судового рішення, – йдеться в судовій ухвалі.

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Нагадаємо, 3 березня 2017 року Кабмін усунув Насірова з посади глави ДФС, поклавши обов’язки глави відомства на в. о. заступника голови служби Мирослава Продана.

Потім 31 січня 2018 року уряд звільнив Насірова з посади.

Екс-голову ДФС підозрювали в ухваленні низки незаконних рішень, через що держава понесла збитки у 2 млрд грн.

Джерело: ЄДРСР