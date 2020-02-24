Бойовики “відсвяткували” 23 лютого обстрілами на Луганському напрямку – штаб ООС

Близько опівночі 23 лютого бойовики обстріляли позиції Збройних сил України в районі селища Кіндрашівська-Нова на Луганському напрямку.

Ворог випустив близько 20 снарядів зі ствольної артилерії калібру 122 мм. Внаслідок атаки українські військовослужбовці не постраждали.

– Українські захисники були готові до того, що ворог розпочне “святкування” саме 23 лютого, – пише штаб Операції об’єднаних сил.

Перед обстрілом позицій ЗСУ російські окупанти з метою дискредитації українських підрозділів відкрили вогонь у бік своїх позицій, які розташовані поблизу житлових будинків окупованого населеного пункту Веселеньке.

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– Наголошуємо, що Об’єднані сили ніколи не вели, не ведуть, і ніколи не вестимуть вогонь у бік домівок мирних жителів. Це прерогатива виключно російських окупаційних військ, – йдеться в повідомленні штабу ООС.

Нагадаємо, 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил неподалік населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.