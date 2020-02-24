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Факти / Україна

Гончарук назвав план дій, якщо коронавірус з’явиться в Україні

Система готова відреагувати на появу в Україні коронавірусу, але робить все для того, щоб не допустити такої ситуації.

Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу.

– У кожній області розроблений план, доведений до відома відповідних лікарень. Визначено спеціальні лікарні, в яких обладнані інфекційні бокси. Понад 2 тис. по Україні. В якій би області не виникла небезпека там є люди, які миттєво на це відреагують, помістять людину в інфекційний бокс і нададуть їй всю необхідну допомогу, – сказав він.

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Нагадаємо, у зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19  Генеральне консульство України в Мілані з 25 лютого призупиняє прийом громадян та видачу документів.

На прикордонних постах, які пропускають найбільше громадян з Італії на територію України, проводитимуть температурний скринінг для недопущення потрапляння коронавірусу в країну.

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