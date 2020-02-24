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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Гривня знову зросла – курс валют на 24 лютого

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на понеділок, 24 лютого.

Згідно з ним, курс долара США встановлений на рівні 24,45 грн/$, тобто курс гривні виріс ще на 3 копійки.

Читайте: Чому гривня падає після стрімкого зростання – НБУ назвав причини

Офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 26,41 грн/€, а це на 1 копійку вище.

Курс валют в Україні:

  • 1 долар – 24,45 грн/$;
  • 1 євро – 26,41 грн/€.

Курс валют НБУ на 24 лютого 2020 в Україні

Раніше аналітики дали прогноз курсу гривні на лютий 2020 в діапазоні 24,5-25,5 грн за долар.

Фото: Dreamstime

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