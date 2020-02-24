МАУ посилить заходи безпеки на рейсах в Італію

Авіакомпанія МАУ планує розширити дію додаткових заходів безпеки на борту на рейси до і з Риму, Мілана та Венеції через інформацію про активне розповсюдження коронавірусу.

– Наразі документів від держорганів, які регламентують додаткові заходи, немає, але ми в авіакомпанії плануємо розширити додаткові заходи безпеки на борту, які раніше були введені на низці східних напрямків.

Крім того, авікомпанія не планує обмежувати програму польотів до Італії, оскільки станом на 24 січня немає падіння попиту з боку українських пасажирів на квитки у цьому напрямку.

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Нагадаємо, кількість хворих на коронавірус Covid-19 в Італії досягла позначки у 165 осіб.

У зв’язку з цим міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до італійських регіонів Венето, Ломбардія, П’ємонт та Емілія Романья.