Милованов сказав, як можлива епідемія коронавірусу вплине на економіку України

Можливість епідемії коронавірусу в Китаї відіб’ється на українській економіці з негативного і позитивного боку.

Про це заявив міністр розвитку економіки Тимофій Милованов.

– Є плюси і мінуси. У нас є певний експорт, коли ми продаємо товари в Китай, але більше товарів не будуть зачеплені. Вторинні ефекти – це те, що Китай може почати менше виробляти метал і це може дати іншим країнам замінити товар Китаю, – сказав він.

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Милованов зазначив, що на імпорт Україна має невелике пригальмовування.

– Те що ми не імпортуємо у них товарів з одного боку, можливо, і якось впливає на економіку, але це і дає можливість українському бізнесу зайти в цю нішу, – додав він.

Міністр підкреслив, що для розвитку Україні потрібні інвестиції.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я допускає, що епідемія коронавірусу може перерости в світову пандемію.

Пандемія-епідемія, що характеризується найбільшим поширенням інфекційного захворювання на території всієї країни і сусідніх держав, багатьох країн світу.