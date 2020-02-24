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Факти / Україна

На Троєщині підірвали відділення банку

У Києві на проспекті Маяковського 24 лютого вночі підірвали відділення Таскомбанку.

Вибух стався близько другої години ночі, проте помітили пошкодження через кілька годин.

На Троєщині підірвали відділення банку / 4 фотографии

У результаті вибуху ніхто не постраждав, але будинок отримав досить серйозні ушкодження.

Читайте: У Харкові підірвали банкомат

Правоохоронці прибули на місце події та з’ясовують обставини події.

Раніше у Миколаєві підірвали банкомат і викрали понад чверть мільйона гривень.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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