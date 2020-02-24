На виїзді з Києва, на початку Бориспільського шосе, сталося смертельне ДТП. Автомобіль Jeep збив 32-річного чоловіка, який помер до приїзду швидкої.
Аварія сталася 23 лютого близько 22.50.
Як з’ясували правоохоронці, Jeep виїхав на Бориспільське шосе з боку Києва. У цей момент на проїжджу частину вибіг чоловік, який потрапив під колеса автомобіля.
На виїзді з Києва авто насмерть збило пішохода / 4 фотографии
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Водій – громадянин Німеччини – намагався уникнути зіткнення, але не вдалося. Машина зупинилася через 400 метрів від місця ДТП.
Лікарям швидкої, які прибули на місце події, залишалося лише констатувати смерть пішохода.
Раніше у Києві нетверезий водій спровокувала зіткнення 4 машин.
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