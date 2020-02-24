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Факти / Україна

На виїзді з Києва авто насмерть збило пішохода

На виїзді з Києва, на початку Бориспільського шосе, сталося смертельне ДТП. Автомобіль Jeep збив 32-річного чоловіка, який помер до приїзду швидкої.

Аварія сталася 23 лютого близько 22.50.

Як з’ясували правоохоронці, Jeep виїхав на Бориспільське шосе з боку Києва. У цей момент на проїжджу частину вибіг чоловік, який потрапив під колеса автомобіля.

На виїзді з Києва авто насмерть збило пішохода / 4 фотографии

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Водій – громадянин Німеччини – намагався уникнути зіткнення, але не вдалося. Машина зупинилася через 400 метрів від місця ДТП.

Лікарям швидкої, які прибули на місце події, залишалося лише констатувати смерть пішохода.

Раніше у Києві нетверезий водій спровокувала зіткнення 4 машин.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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