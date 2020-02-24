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Факти / Україна

Причин для паніки немає – Гончарук про ситуацію з коронавірусом в України

Уряд максимально мобілізований, щоб не допустити розповсюдження коронавірусу в країні. Робота всіх служб скоординована.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

– Зараз усі евакуйовані з Китаю почувають себе добре. Про стан їхнього здоров’я мені повідомляють щодня. Їхні умови перебування в обсервації – задовільні.

Певні мобільні оператори встановили тимчасові вишки на території медичного центру для комфортного спілкування евакуйованих зі своїми рідними, – розповідає Гончарук.

Прем’єр зазначив, що в Україні працює національний штаб, який двічі на день збирає інформацію з усієї країни щодо виявлення коронавірусу.

– Щодня ми контактуємо з ВООЗ для отримання останньої інформації щодо досвіду різних країн: як розвивається вірус, який наразі інкубаційний період та інше. Наші фахівці разом із міжнародними колегами спостерігають за розвитком ситуації для оперативного реагування.

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За словами Гончарука, уряд виявив групу країн із ризиками зараження, тому існує додаткова процедура контролю рейсів із цих країн: здійснюється перевірка температури тіла пасажирів в українських аеропортах.

– Якщо у людини будуть симптоми хвороби, кожну область ми підготували до цього: є бригади лікарів-інфекціоністів, які знають усю процедуру надання медичної допомоги. Визначені також лікарні, які готові прийняти людей. Причин для паніки немає! Не ведіться на провокації! – підсумував Олексій Гончарук.

Нагадаємо, евакуйованих з Уханя українців та громадян інших країн розмістили на 14 днів у Нових Санжарах. Це визвало протести серед місцевих жителів.

Джерело: Олексій Гончарук

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