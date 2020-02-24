Михайло Порошенко був на концерті у репера Face

21 лютого сина п’ятого президента України Петра Порошенка Михайла помітили у колі російських мажорів на концерті відомого репера Face.
Виступ проходив у Лондоні, де навчається Михайло Порошенко.
На кадрах відео видно, що хлопець на запрошення репера вистрибує на сцену, і разом вони починають стрибати перед натовпом під рядки слів Face русские в Лондоне.
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Face – російський репер із Уфи, що став відомий завдяки трекам Бургер і Я роняю Запад.
Виконавець публічно засуджував анексію Криму, негативно оцінюючи політичний курс сучасної Росії. Проте у його піснях є й такі рядки:
Я роняю Запад — это правда
Я е**л жену Обамы
Мне с**ла дочка Трампа
США в нокаут.
Нагадаємо, у 2017 році Михайло Порошенко виклав у соцмережі фото, де він у футболці з написом Russia.
Тоді Петро Порошенко заявив, що футболка насправді нібито не належить його синові.
Нещодавно Факти ICTV розповідали, що постановою суду було дозволено примусовий привід Петра Порошенка на допит у ДБР.