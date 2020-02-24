Трасу Одеса-Рені в районі Баштанівки перекрито через протест працівників риболовецьких господарств.

Рибалки незадоволені встановленими режимами ведення рибальства на Чорному морі та Дунаї.

За їхніми словами, старт вилову дунайського оселедця з 1 березня грає на руку браконьєрам.















Рибалки перекрили трасу Одеса-Рені та звернулися до Зеленського / 4 фотографии

– Браконьєрський промисел процвітає, про що свідчить наявність водних живих ресурсів на місцевих ринках… – йдеться у зверненні рибгосподарств до президента України Володимира Зеленського.

Також рибалки вимагають, щоб у складі науково-промислової ради в Держрибагентстві було не менше 50% представників промисловиків і громадських організацій.

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Крім того, учасники протесту вимагають зняти зобов’язання встановлювати на човни GPS-маячки і переглянути список дозволених знарядь лову.

Як повідомлялося, “суд” у Криму засудив до адмінарешту чотирьох українських рибалок нібито за непокору правоохоронцям РФ.

Фото: Думская