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Факти / Культура

Що треба знати про Масляну: історія і традиції

У 2020 році Масляна починається 24 лютого і завершиться 1 березня.

Історія Масляної

Масляна має язичницьке коріння. У ті часи вона була присвячена сонцестоянню і означала початок нового року.

У цьому святі тісно переплетені елементи язичницької міфології та народного християнства. Головним символом свята є Сонце, тому наші предки готували обрядовий хліб, схожий на небесне світило – млинець.

У християнські часи Масляна стала одним із церковних свят і називається ще Сирним тижнем перед Великим постом.

Православна Масляна зберегла ще одну язичницьку традицію – спалення опудала, уособлюючи божество, яке згорає, а потім воскресає.

Традиції

У цей тиждень всі повинні їсти та пригощати ближніх млинцями, варениками, сиром чи молоком.

Одині з давньоруських звичаїв полягав у тому, що перший спечений млинець був за упокій усіх померлих родичів. Його традиційно віддавали бідним або залишали на підвіконні.

Масляна завжди супроводжується гучними народними гуляннями, піснями, танцями, іграми, катаннями та ярмарками.

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Перший день – Зустріч

Зазвичай у цей день готували льодові гірки, щоб діти могли кататися цілий тиждень. У давнину вірили, що чим далі котяться сани і чим голосніше сміх над крижаною горою, тим кращим буде врожай.

Другий день – Загравання

А на другий день свята вже починалися веселощі. Молоді люди шумно гуляли, хлопці обирали собі майбутніх дружин, а дівчатка стріляли очима по тим, хто сподобався. Раніше дуже часто траплялося так, що забави на Масляну закінчувалися сватанням і весіллям вже після Великого посту.

Третій день – Лакомка

Саме в цей день свята повинен бути найбагатший стіл. Господині завжди готували багато смаколиків. Але, звичайно, млинці на Масляну залишалися на першому місці.

Четвертий день – Розгуляй

За назвою вже можна зрозуміти, що саме потрібно робити в цей день. Молоді люди гуляли до самого ранку, влаштовували танці, водили хороводи і співали.

П’ятий день – Тещині вечірки

Є досить цікава традиція: зяті повинні приготувати млинці та запросити тещу в гості. Таким чином показували повагу родині дружини.

Шостий день – Зовичні посиденьки

А в цей день все було навпаки. Невістки запрошували в гості сім’ю чоловіка і пригощали смачними стравами. Так само, саме в цей день було заведено спалювати опудало на Масницю.

Сьомий день – Прощена неділя

А традиції цього дня Масної, напевно, знають всі. А якщо й ні, то з назви все зрозуміло. В останній день свята треба було просити прощення у всіх, кого ви могли образити.

Розваги

Головними розвагами на Масляну вважаються катання на конях, санках та гойдалках. Було заведено влаштовувати цікаві та веселі ігри. У цей час старші хлопці та дівчата активно залицялися і шукали собі наречених, щоб після Великодня зіграти весілля.

Також було заведено будувати сніжні фортеці, щоб потім влаштувати справжні битви в сніжки.

Найвідомішою традицією вважається спалення опудала зими. Його встановлювали в центрі багаття, всіляко жартували над ним і лаяли. Навколо вогнищ водились веселі хороводи з піснями й танцями.

Масляна

Фото: pixabay.com

Меню на Масляну

На Масляну їдять сир, масло, молоко та інші молочні продукти, а ось від м’яса напередодні Великого посту бажано вже утриматися.

У тісто можна додавати різні продукти: вершки, масло, яблука, гарбуз або картоплю. Також млинці можна приправляти сметаною, медом або варенням.

Не менш популярною стравою в цей день вважаються вареники, особливо з сиром. Наприклад, ви можете з їх допомогою розіграти своїх родичів і друзів.

Коли будете готувати вареники, зробіть один щасливий. Ви можете його приправити червоним перцем, сіллю або часником. Однак варити його слід окремо, а потім підкинути до інших.

Масляна

Фото: pixabay.com

Факти ICTV підготували сім рецептів найсмачніших начинок до млинців на Масляну 2020.

Фото: Pixabay

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