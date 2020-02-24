У 2020 році Масляна починається 24 лютого і завершиться 1 березня.
Історія Масляної
Масляна має язичницьке коріння. У ті часи вона була присвячена сонцестоянню і означала початок нового року.
У цьому святі тісно переплетені елементи язичницької міфології та народного християнства. Головним символом свята є Сонце, тому наші предки готували обрядовий хліб, схожий на небесне світило – млинець.
У християнські часи Масляна стала одним із церковних свят і називається ще Сирним тижнем перед Великим постом.
Православна Масляна зберегла ще одну язичницьку традицію – спалення опудала, уособлюючи божество, яке згорає, а потім воскресає.
Традиції
У цей тиждень всі повинні їсти та пригощати ближніх млинцями, варениками, сиром чи молоком.
Одині з давньоруських звичаїв полягав у тому, що перший спечений млинець був за упокій усіх померлих родичів. Його традиційно віддавали бідним або залишали на підвіконні.
Масляна завжди супроводжується гучними народними гуляннями, піснями, танцями, іграми, катаннями та ярмарками.Читайте: Куди піти в Києві на Масляну: афіша заходів Млинці на Масляну: топ-7 рецептів з фото і відео Прикмети і ворожіння на Масляну 2020
Перший день – Зустріч
Зазвичай у цей день готували льодові гірки, щоб діти могли кататися цілий тиждень. У давнину вірили, що чим далі котяться сани і чим голосніше сміх над крижаною горою, тим кращим буде врожай.
Другий день – Загравання
А на другий день свята вже починалися веселощі. Молоді люди шумно гуляли, хлопці обирали собі майбутніх дружин, а дівчатка стріляли очима по тим, хто сподобався. Раніше дуже часто траплялося так, що забави на Масляну закінчувалися сватанням і весіллям вже після Великого посту.
Третій день – Лакомка
Саме в цей день свята повинен бути найбагатший стіл. Господині завжди готували багато смаколиків. Але, звичайно, млинці на Масляну залишалися на першому місці.
Четвертий день – Розгуляй
За назвою вже можна зрозуміти, що саме потрібно робити в цей день. Молоді люди гуляли до самого ранку, влаштовували танці, водили хороводи і співали.
П’ятий день – Тещині вечірки
Є досить цікава традиція: зяті повинні приготувати млинці та запросити тещу в гості. Таким чином показували повагу родині дружини.
Шостий день – Зовичні посиденьки
А в цей день все було навпаки. Невістки запрошували в гості сім’ю чоловіка і пригощали смачними стравами. Так само, саме в цей день було заведено спалювати опудало на Масницю.
Сьомий день – Прощена неділя
А традиції цього дня Масної, напевно, знають всі. А якщо й ні, то з назви все зрозуміло. В останній день свята треба було просити прощення у всіх, кого ви могли образити.
Розваги
Головними розвагами на Масляну вважаються катання на конях, санках та гойдалках. Було заведено влаштовувати цікаві та веселі ігри. У цей час старші хлопці та дівчата активно залицялися і шукали собі наречених, щоб після Великодня зіграти весілля.
Також було заведено будувати сніжні фортеці, щоб потім влаштувати справжні битви в сніжки.
Найвідомішою традицією вважається спалення опудала зими. Його встановлювали в центрі багаття, всіляко жартували над ним і лаяли. Навколо вогнищ водились веселі хороводи з піснями й танцями.
Меню на Масляну
На Масляну їдять сир, масло, молоко та інші молочні продукти, а ось від м’яса напередодні Великого посту бажано вже утриматися.
У тісто можна додавати різні продукти: вершки, масло, яблука, гарбуз або картоплю. Також млинці можна приправляти сметаною, медом або варенням.
Не менш популярною стравою в цей день вважаються вареники, особливо з сиром. Наприклад, ви можете з їх допомогою розіграти своїх родичів і друзів.
Коли будете готувати вареники, зробіть один щасливий. Ви можете його приправити червоним перцем, сіллю або часником. Однак варити його слід окремо, а потім підкинути до інших.
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