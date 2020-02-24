У 2020 році Масляна починається 24 лютого і завершиться 1 березня.

Історія Масляної

Масляна має язичницьке коріння. У ті часи вона була присвячена сонцестоянню і означала початок нового року.

У цьому святі тісно переплетені елементи язичницької міфології та народного християнства. Головним символом свята є Сонце, тому наші предки готували обрядовий хліб, схожий на небесне світило – млинець.

У християнські часи Масляна стала одним із церковних свят і називається ще Сирним тижнем перед Великим постом.

Православна Масляна зберегла ще одну язичницьку традицію – спалення опудала, уособлюючи божество, яке згорає, а потім воскресає.

Традиції

У цей тиждень всі повинні їсти та пригощати ближніх млинцями, варениками, сиром чи молоком.

Одині з давньоруських звичаїв полягав у тому, що перший спечений млинець був за упокій усіх померлих родичів. Його традиційно віддавали бідним або залишали на підвіконні.

Масляна завжди супроводжується гучними народними гуляннями, піснями, танцями, іграми, катаннями та ярмарками.

Перший день – Зустріч

Зазвичай у цей день готували льодові гірки, щоб діти могли кататися цілий тиждень. У давнину вірили, що чим далі котяться сани і чим голосніше сміх над крижаною горою, тим кращим буде врожай.

Другий день – Загравання

А на другий день свята вже починалися веселощі. Молоді люди шумно гуляли, хлопці обирали собі майбутніх дружин, а дівчатка стріляли очима по тим, хто сподобався. Раніше дуже часто траплялося так, що забави на Масляну закінчувалися сватанням і весіллям вже після Великого посту.

Третій день – Лакомка

Саме в цей день свята повинен бути найбагатший стіл. Господині завжди готували багато смаколиків. Але, звичайно, млинці на Масляну залишалися на першому місці.

Четвертий день – Розгуляй

За назвою вже можна зрозуміти, що саме потрібно робити в цей день. Молоді люди гуляли до самого ранку, влаштовували танці, водили хороводи і співали.

П’ятий день – Тещині вечірки

Є досить цікава традиція: зяті повинні приготувати млинці та запросити тещу в гості. Таким чином показували повагу родині дружини.

Шостий день – Зовичні посиденьки

А в цей день все було навпаки. Невістки запрошували в гості сім’ю чоловіка і пригощали смачними стравами. Так само, саме в цей день було заведено спалювати опудало на Масницю.

Сьомий день – Прощена неділя

А традиції цього дня Масної, напевно, знають всі. А якщо й ні, то з назви все зрозуміло. В останній день свята треба було просити прощення у всіх, кого ви могли образити.

Розваги

Головними розвагами на Масляну вважаються катання на конях, санках та гойдалках. Було заведено влаштовувати цікаві та веселі ігри. У цей час старші хлопці та дівчата активно залицялися і шукали собі наречених, щоб після Великодня зіграти весілля.

Також було заведено будувати сніжні фортеці, щоб потім влаштувати справжні битви в сніжки.

Найвідомішою традицією вважається спалення опудала зими. Його встановлювали в центрі багаття, всіляко жартували над ним і лаяли. Навколо вогнищ водились веселі хороводи з піснями й танцями.

Меню на Масляну

На Масляну їдять сир, масло, молоко та інші молочні продукти, а ось від м’яса напередодні Великого посту бажано вже утриматися.

У тісто можна додавати різні продукти: вершки, масло, яблука, гарбуз або картоплю. Також млинці можна приправляти сметаною, медом або варенням.

Не менш популярною стравою в цей день вважаються вареники, особливо з сиром. Наприклад, ви можете з їх допомогою розіграти своїх родичів і друзів.

Коли будете готувати вареники, зробіть один щасливий. Ви можете його приправити червоним перцем, сіллю або часником. Однак варити його слід окремо, а потім підкинути до інших.

Факти ICTV підготували сім рецептів найсмачніших начинок до млинців на Масляну 2020.