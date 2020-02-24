SkyUp поки не скасовує рейси до Італії через коронавірус

Український лоукостер SkyUp Airlines поки не скасовуватиме свої рейси в Італію, попри стрімке поширення у країні коронавірусу.

– Поки рейси не скасовуємо. Однак ми в процесі всіх комунікацій і рішень з державними структурами.

У компанії також додали, що у випадку будь-яких змін щодо виконання рейсів повідомлять окремо.

До слова, наразі SkyUp Airlines виконує два рейси до Італії – в Неаполь і Турин.

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Нагадаємо, наразі кількість хворих на коронавірус в Італії зросла до 224 осіб, померло семеро.

Раніше авіакомапнія МАУ повідомила, що розширить дію додаткових заходів безпеки на борту на рейси до і з Риму, Мілана та Венеції. Авіаперевізник зазначив, що не планує обмежувати програму польотів до Італії, оскільки станом на 24 січня немає падіння попиту з боку українських пасажирів на квитки у цьому напрямку.