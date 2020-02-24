Спалах коронавірусу: МЗС України радить утриматися від поїздок до Ірану

У зв’язку з поширенням небезпечного коронавірусу Covid-19 та першими випадками смерті в Ірані у МЗС України опублікували рекомендації щодо відвідування цієї держави.

Влада Ісламської Республіки Іран закликала громадян та туристів скасувати усі поїздки до міст Тегеран, Кум, Арак та Гілан, а також повідомила про закриття навчальних, культурних та спортивних закладів країни.

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Українці, що перебувають на території Ірану, мають виконувати ці вказівки та обмежити подорожування країною, а також уникати великого скупчення людей.

Для українців в Ірані діятиме цілодобова гаряча лінія МЗС за номерами:

+989128436681

+380442381657

Також у відомстві закликали повідомити про своє місце знаходження та контактні дані до Посольства України в Тегерані.

Нещодавно Факти ICTV публікували хронологію та карту поширення коронавірусу nCoV світом.

Джерело: Консульська служба Укрїни