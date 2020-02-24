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Факти / Україна

Спалах коронавірусу в Італії: Україна введе температурний скринінг

На прикордонних постах, які пропускають найбільше громадян з Італії на територію України, проводитимуть температурний скринінг для недопущення потрапляння нового типу коронавірусу в країну.

Таке рішення було ухвалено у зв’язку з розповсюдженням нового типу коронавірусу на території Італії. Станом на 13.00 там було зафіксовано близько 200 випадків захворювання.

Під час брифінгу МОЗ та Державної прикордонної служби повідомили, що скринінг відбуватиметься в аеропортах Бориспіль та Жуляни, оскільки лише там виконують близько 20 прямих рейсів в Італію.

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Скринінг рейсів з Італії у зазначених аеропортах розпочнуть з 20.00 24 лютого.

Найбільшу загрозу для можливого прибуття хворих на коронавірус з Італії на авто становить пункт пропуску Тиса у Закарпатській області.

Нагадаємо, МЗС України рекомендує українцям утриматися від поїздок в Італію через спалах коронавірусу Covid-19 в країні.

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