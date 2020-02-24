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Факти / Україна

У Держрезерві вистачить ліків і засобів на випадок коронавірусу в Україні

У Державному резерві є всі необхідні медикаменти і речі на випадок появи в Україні коронавірусу.

Про це заявив міністр розвитку економіки Тимофій Милованов.

– Другий напрямок співпраці – це у нас є резервний фонд, Держрезерв, де ми забезпечили і перевірили всі медикаменти, маски тощо. У нас є перелік товарів або речей, які повинні бути в цьому списку і вони є в цьому резерві. І на випадок не дай Бог чого, більшої ескалації – ми готові.

Тобто у нас два напрямки співпраці. Ми від МОЗ отримаємо інформацію для того, щоб провести інформаційну кампанію. Але ми тільки частина, тому що лікарі – це перша лінія оборони або частина реакції. А ми – вже бізнес, місця де люди бувають, транспортування – ми там просто інформуватимемо і перевірятимемо, щоб нічого не було критичного, – сказав він.

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За словами Милованова, другим є резерв, де знаходиться все обладнання та товари, які потрібні для реакції на виклики.

Нагадаємо, Милованов заявив, що в Китаї спостерігається спад виробництва металу через коронавірус і це дає можливість Україні збільшити свою частку на ринку.

Джерело: Свобода слова

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