У Держрезерві вистачить ліків і засобів на випадок коронавірусу в Україні

У Державному резерві є всі необхідні медикаменти і речі на випадок появи в Україні коронавірусу.

Про це заявив міністр розвитку економіки Тимофій Милованов.

– Другий напрямок співпраці – це у нас є резервний фонд, Держрезерв, де ми забезпечили і перевірили всі медикаменти, маски тощо. У нас є перелік товарів або речей, які повинні бути в цьому списку і вони є в цьому резерві. І на випадок не дай Бог чого, більшої ескалації – ми готові.

Тобто у нас два напрямки співпраці. Ми від МОЗ отримаємо інформацію для того, щоб провести інформаційну кампанію. Але ми тільки частина, тому що лікарі – це перша лінія оборони або частина реакції. А ми – вже бізнес, місця де люди бувають, транспортування – ми там просто інформуватимемо і перевірятимемо, щоб нічого не було критичного, – сказав він.