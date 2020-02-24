У Нові Санжари доставили велику партію противірусних препаратів для профілактики

Фармацевтична компанія Екофарм забезпечила райцентр запасом препаратів для лікування і профілактики вірусних інфекцій на прохання головного лікаря Новосанжарської районної лікарні Ольги Гирі.

Місцеві медики повідомили про високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ в районі. На тлі занепокоєння місцевого населення вибором Нових Санжар для карантину громадян, евакуйованих з Китаю, профілактичні заходи вийшли на перший план.

Ліки були доставлені вже наступого дня. Заступник генерального директора НВК Екофарм, доктор медичних наук, колишній керівник українського Центру грипу Олександр Гриневич повідомив сімейним лікарям Новосанжарської лікарні про те, що доставлений препарат Протефлазід, ймовірно, може бути ефективним засобом у ситуації, що склалася.

Препарат вже пройшов докінг-дослідження за дією на коронавірус Covid-19.

– Експерименти на моделі вірусу показали, що завдяки механізму пригнічення синтезу вірус-специфічних ферментів РНК-полімерази та протеїнкінази, діюча речовина препарату Протефлазід може пригнічувати коронавірус Covid-19, оскільки він є РНК-вмісним, – зазначили в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського.

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На думку головного лікаря Ольги Гирі, своєчасне постачання противірусного засобу важливе не тільки як інструмент профілактики та лікування, а як спосіб заспокоїти населення Нових Санжар. Протефлазід використають для груп ризику – дітей, літніх людей та медперсоналу.

150 упаковок препарату передали в санаторій, де перебувають на карантині евакуйовані з Уханя. За словами Олександра Гриневича, противірусна профілактика є обов’язковою і невід’ємною частиною карантинних заходів.

– Однієї ізоляції тут недостатньо, але ми не знаємо, чи профілактують на карантині людей і чим. На жаль, Міністерство охорони здоров’я не відреагувало на нашу офіційну пропозицію забезпечити прибулих з Уханя засобами противірусної профілактики. Тому ми зробили це самостійно як гуманітарну допомогу медичному персоналу, який обслуговує тих, хто на карантині, – підкреслив Гриневич.

До слова, у зв’язку з поширенням небезпечного коронавірусу Covid-19 та першими випадками смерті в Ірані у МЗС України опублікували рекомендації щодо відвідування цієї держави.

Джерело: Грип.ua