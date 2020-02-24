У захисному костюмі і разом з медиками: Скалецька відвідала евакуйованих з Китаю

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька вперше поспілкувалася з громадянами, яких евакуювали з Китаю і помістили на обсервацію у Нових Санжарах.

Вона зазначила, що всі здорові. У жодного евакуйованого підозри на ГРВІ немає.

– Завітала до кімнат на другому і третьому поверхах санаторію Нові Санжари. Усі здорові, – написала міністр у Facebook.

Зоряна Скалецька відвідувала громадян у спеціальному костюмі, відповідно до вимог епідеміологів, у супроводі медиків.

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Міністр додала, що єдині скарги, які почула від евакуйованих, стосувалися деяких побутових питань. Наразі МОЗ працює над тим, щоб обсервація у Нових Санжарах стала комфортнішою.

Вдячна усім, хто змушений розміститися на обсервацію, за те, що вони теж розуміють і дотримуються усіх правил. Відчуваємо себе єдиною командою, – зазначила Скалецька.

Нагадаємо, Зоряна Скалецька протягом 14 днів перебуватиме в обсервації разом з евакуйованими громадянами. Вона сподівається, що її присутність на місці допоможе заспокоїти мешканців Нових Санжарів, які були проти розміщення евакуйованих у населеному пункті.

Фото: Зоряна Скалецька