У жодної людини в Нових Санжарах немає ні температури, ні ГРВІ

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, яка з п’ятниці перебуває на території санаторію Нові Санжари, повідомила, що стан здоров’я в усіх людей в санаторії задовільний. Про це вона сказала в інтерв’ю 5 каналу.

– Температури ні в кого немає, симптомів ГРВІ немає. І загалом настрій позитивний, – заявила вона.

Скалецька також сказала, що настрій загалом хороший і у членів екіпажу, який проводив евакуацію українців та іноземних громадян з китайського Уханя.

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– Я вчора тривалий час провела з екіпажем. Я маю їхні телефони, ми вже переписувались, вирішували певні питання. Настрій загалом у них хороший, прислали фотографії. Все нормально, – повідомила міністр.

Відповідаючи на запитання про умови перебування у санаторії, Скалецька розповіла, що в одній кімнаті виникли проблеми із бойлером, але це має бути вирішено. За її словами, ведеться робота над тим, щоб загалом покращити умови на території санаторію.

– Ведеться робота з різними благодійниками для того, щоб додати ще більше комфорту та кращого часу проводження, – сказала Скалецька.

За її словами, обсервація має тривати 14 днів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька не залишала територію медзакладу Нацгвардії у Нових Санжарах, де вона відбуватиме 14-денну обсервацію разом із евакуйованими з Китаю українцями.